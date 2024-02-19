Сборная России по футболу будет выступать в новой форме

Сборная России по футболу сыграет в товарищеском матче с Парагваем в новой форме

Сборная России по футболу сыграет в новой форме в товарищеском матче с Парагваем, который пройдет 25 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Об этом сообщил PR‑менеджер Российского футбольного союза Дмитрий Коновалов, которого цитирует «Матч ТВ».

«Важно красиво донести людям смыслы и ценности, заложенные в визуал. Ближе к мартовским праздникам ждите бомбезный дроп как в диджитал, так и физическом воплощении!» — рассказал Коновалов.

По информации Telegram-канала Mash, новую экипировку разработала отечественная компания Jögel. Главная концепция комплектов — образ жар-птицы, перья которой приносят успех, удачу и счастье. Отмечается, что узор на футболках будет напоминать свечение от пера мифической птицы.

Ранее национальная сборная выступала в экипировке от Adidas. Немецкая компания сотрудничала с российской командой с 2008 года.

28 февраля 2022 года российские сборные и клубы исключили из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвует в квалификации Евро-2024.