Турецкий клуб разорвал контракт с футболистом из-за анкеты на сайте знакомств

«Бешикташ» разорвал контракт с Делибашем из-за его анкеты на сайте знакомств

Турецкий «Бешикташ» разорвал контракт с защитником Эмирханом Делибашем. Об этом сообщается на сайте клуба.

Уточняется, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Однако, по информации Hurriyet, это связано с недавним обнаружением болельщиками «Бешикташа» аккаунта Делибаша на сайте знакомств. Фанаты негодовали в соцсетях, утверждая, что защитник недостаточно сосредоточен на футболе.

21-летний Делибаш в нынешнем сезоне провел по матчу в чемпионате Турции и Лиге конференций. Футболист не отметился результативными действиями.

«Бешикташ» после 26 туров чемпионата Турции имеет в активе 41 очко. Команда находится на четвертом месте в турнирной таблице.