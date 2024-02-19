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12:43, 19 февраля 2024Силовые структуры

Устроивших драку с силовиками активистов «СтопХама» отправили в колонию

Суд в Москве дал по шесть лет активистам «СтопХама» за драку с бойцами «Грома»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бабушкинский суд Москвы приговорил к лишению свободы трех активистов движения «СтопХам», устроивших драку с бойцами спецназа «Гром». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Кирилла Бунина, Кирилла Котова и Алексея Горбачевского признали виновными в хулиганстве и применении насилия в отношении представителей власти. Их отправили в колонию общего режима на шесть лет. Такой же срок для фигурантов ранее запрашивал гособвинитель.

Конфликт между членами «СтопХама» и силовиками произошел в июле 2022 года на Ярославском шоссе. Подсудимые заметили автомобиль, припаркованный с нарушением правил дорожного движения, и начали его снимать. Из автомобиля вышел человек в майке с надписью «Гром», к которому позже присоединились еще несколько человек. Между присутствующими завязался конфликт, который перерос в драку. Активистов задержали.

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      Олеся Мицкевич
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