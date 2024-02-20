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11:22, 20 февраля 2024Россия

В Совфеде высказались об идее признать США страной-агрессором

Сенатор Карасин: идея о признании США страной-агрессором встречает понимание

Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Идея о признании США страной-агрессором встречает понимание в России, но нуждается в соответствующем оформлении, рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался о предложении депутата Госдумы Михаила Шеремета.

«Конечно, это мысль в правильном направлении. Но обычно парламентская культура подразумевает, что это должно обсуждаться на соответствующем комитете Государственном Думы и после этого оформляться в качестве инициативы палаты. Заявлять, конечно, вольны все, но с точки зрения международно-юридической такие вещи надо оформлять более серьезно», — объяснил Карасин.

Сейчас это просто тезис, который встречает понимание, но нуждается в оформлении

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее депутат Михаил Шеремет заявил, что если США поставят Украине обновленные ракеты ATACMS увеличенной дальности, то их нужно признать страной-агрессором. Так парламентарий прокомментировал информацию телеканала NBC, согласно которой после нескольких месяцев запросов со стороны Киева администрация действующего президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы передать Украине новые баллистические ракеты ATACMS увеличенной дальности.

10 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США обсудил поставки Киеву американских дальнобойных ракет ATACMS, но договориться не смог.

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