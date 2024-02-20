Кремль прокомментировал присвоение Путиным званий руководству ФСИН

Песков назвал присвоение Путиным званий руководству ФСИН продвижением по службе

Новые звания, которые присвоил президент России Владимир Путин руководству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) — обычный процесс продвижения по службе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Так пресс-секретарь главы государства прокомментировал его указ о присвоении ряда званий служащим Минобороны, МВД и ФСИН. В частности, звание генерал-полковника внутренней службы Путин присвоил замдиректора ФСИН России Валерию Бояриневу.

«Это обычные процессы ротационные и процессы продвижения по службе, они идут своим ходом. Это абсолютно нормально», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, связаны ли повышения во ФСИН с ситуацией вокруг Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

Навальный отбывал срок в исправительной колонии «Полярный волк» на Ямале, куда его в конце 2023 года вывезли из ИК-6 строгого режима в Мелехово Владимирской области. По сообщению ФСИН, осужденный почувствовал себя плохо сразу после прогулки 16 февраля и потерял сознание. Врачи не смогли его спасти.

В 2021 году Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». Летом 2023 года Навального приговорили еще к 19 годам колонии — его признали виновным в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.