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13:21, 20 февраля 2024Россия

Кремль прокомментировал присвоение Путиным званий руководству ФСИН

Песков назвал присвоение Путиным званий руководству ФСИН продвижением по службе

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Новые звания, которые присвоил президент России Владимир Путин руководству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) — обычный процесс продвижения по службе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Так пресс-секретарь главы государства прокомментировал его указ о присвоении ряда званий служащим Минобороны, МВД и ФСИН. В частности, звание генерал-полковника внутренней службы Путин присвоил замдиректора ФСИН России Валерию Бояриневу.

«Это обычные процессы ротационные и процессы продвижения по службе, они идут своим ходом. Это абсолютно нормально», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, связаны ли повышения во ФСИН с ситуацией вокруг Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

Навальный отбывал срок в исправительной колонии «Полярный волк» на Ямале, куда его в конце 2023 года вывезли из ИК-6 строгого режима в Мелехово Владимирской области. По сообщению ФСИН, осужденный почувствовал себя плохо сразу после прогулки 16 февраля и потерял сознание. Врачи не смогли его спасти.

В 2021 году Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». Летом 2023 года Навального приговорили еще к 19 годам колонии — его признали виновным в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.

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      Анастасия Шейкина
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