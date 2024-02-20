МИД Франции вызвал посла России из-за смерти Навального

МИД Франции вызвал посла России Мешкова в связи со смертью Алексея Навального

МИД Франции вызвал посла России Алексея Мешкова из-за смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Стефана Сежурне.

«Я сегодня попросил вызвать российского посла в МИД Франции», — заявил французский министр в ходе пресс-конференции в Буэнос-Айресе.

Ранее аналогичным образом поступил МИД Германии. Кроме того, российского посла также вызвали в МИД Финляндии.