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00:48, 20 февраля 2024Мир

МИД Франции вызвал посла России из-за смерти Навального

МИД Франции вызвал посла России Мешкова в связи со смертью Алексея Навального
Стефан Сежурне

Стефан Сежурне. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

МИД Франции вызвал посла России Алексея Мешкова из-за смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Стефана Сежурне.

«Я сегодня попросил вызвать российского посла в МИД Франции», — заявил французский министр в ходе пресс-конференции в Буэнос-Айресе.

Ранее аналогичным образом поступил МИД Германии. Кроме того, российского посла также вызвали в МИД Финляндии.

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      Марина Совина
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