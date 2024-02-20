МОК и WADA оценили идею проведения «Олимпиады на стероидах»

МОК и WADA выступили против проведения «Олимпиады на стероидах»

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оценили идею проведения «Олимпиады на стероидах». Совместное заявление организаций опубликовал портал Inside The Games.

Там выступили против проведения соревнований. «На данном мероприятии не будут соблюдаться принципы честной игры и не будет демонстрироваться спортивное мастерство. Более того, эти Игры потенциально опасны для здоровья участников», — говорится в заявлении организаций.

В МОК и WADA также призвали авторов идеи поддержать олимпийское движение. «Нам нужно создавать равные условия для всех спортсменов во всем мире с использованием улучшенных технологий», — отмечается в заявлении.

В начале февраля американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль решил провести «Олимпиаду на стероидах». На турнире атлетам будет разрешено использовать любые вещества для улучшения результатов.