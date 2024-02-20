Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Павлюченкова
0:0
Завершен
Людмила Самсонова
Дубай (ж)
Авангард
4:2
3-й период
live
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Интер М
Сегодня
23:00 (Мск)
Атлетико М
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
ПСВ Эйндховен
Сегодня
23:00 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
18:15, 20 февраля 2024Спорт

МОК и WADA оценили идею проведения «Олимпиады на стероидах»

МОК и WADA выступили против проведения «Олимпиады на стероидах»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оценили идею проведения «Олимпиады на стероидах». Совместное заявление организаций опубликовал портал Inside The Games.

Там выступили против проведения соревнований. «На данном мероприятии не будут соблюдаться принципы честной игры и не будет демонстрироваться спортивное мастерство. Более того, эти Игры потенциально опасны для здоровья участников», — говорится в заявлении организаций.

В МОК и WADA также призвали авторов идеи поддержать олимпийское движение. «Нам нужно создавать равные условия для всех спортсменов во всем мире с использованием улучшенных технологий», — отмечается в заявлении.

В начале февраля американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль решил провести «Олимпиаду на стероидах». На турнире атлетам будет разрешено использовать любые вещества для улучшения результатов.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Грузинского наемника приговорили к пожизненному заключению в ДНР. Он расстрелял российских военных

      В ДНР сообщили об окончании зачистки Авдеевки

      Windows 10 установили за рекордное время

      53-летняя Наоми Кэмпбелл стала звездой показа популярного бренда

      В Кремле сообщили о состоявшейся встрече Путина и Шойгу

      «Радио Свобода» признали нежелательной организацией в России

      Путин порассуждал о попытках развалить Россию

      Путин раскрыл подробности готовящегося послания Федеральному собранию

      В России захотели обучать литературе и информатике по интервью Путина Карлсону

      Названа доля бесперспективных долгов россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше