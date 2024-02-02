Американский миллиардер решил провести «Олимпиаду на стероидах»

Американский миллиардер Питер Тиль профинансирует «Олимпиаду на стероидах»

Американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль решил провести «Олимпиаду на стероидах» (Enhanced Games). Об этом сообщает New York Post.

Тиль профинансирует турнир, на котором атлетам будет разрешено использовать любые вещества для улучшения результатов. Ожидается, что в соревнования будут включены пять видов спорта — плавание, гимнастика, тяжелая атлетика, легкая атлетика и единоборства.

Доктор Арон Д'Суза, изучающий медикаментозное расширение человеческих возможностей, рассказал, что 900 спортсменов выразили заинтересованность в участии в турнире. «Люди должны иметь возможность делать выбор относительно своего тела, и никто — будь то спортивная федерация или правительство — не должен указывать им, что с этим делать», — отметил он. Специалист добавил, что соревнования помогут научным исследованиям о продолжительности жизни и здоровом старении.

Кроме того, турнир поможет привлечь внимание к проблеме эксплуатации олимпийской инфраструктуры. По словам Д'Сузы, большинство построенных к Играм спортивных объектов после их завершения не используются, поэтому «Олимпиада на стероидах» будет проводиться раз в год на уже существующих площадках.