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Мосгорсуд дал экс-советнику посольства РФ во Франции 18 лет за госизмену
Мосгорсуд дал экс-советнику посольства РФ во Франции Кондрацкому 18 лет
Мосгорсуд приговорил бывшего советника посольства России во Франции Игоря Кондрацкого к 18 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Кондрацкого признали виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Также его лишили воинского звания — полковник запаса.
Экс-советника посольства арестовали в июне 2022 года. Ему вменялась передача иностранцу секретных данных, составляющих государственную тайну. Подробности дела неизвестны.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
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