Мосгорсуд дал экс-советнику посольства РФ во Франции 18 лет за госизмену

Мосгорсуд дал экс-советнику посольства РФ во Франции Кондрацкому 18 лет

Мосгорсуд приговорил бывшего советника посольства России во Франции Игоря Кондрацкого к 18 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Кондрацкого признали виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Также его лишили воинского звания — полковник запаса.

Экс-советника посольства арестовали в июне 2022 года. Ему вменялась передача иностранцу секретных данных, составляющих государственную тайну. Подробности дела неизвестны.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

