Названа причина сбоя в работе российских сайтов

Глава Минцифры Шадаев: сбой в доменной зоне .ru был вызван технической проблемой

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что сбой в доменной зоне .ru в конце января произошел из-за технической проблемы. Его слова приводит ТАСС.

«Расследование показало, что была чисто техническая проблема, никаких следов внешнего вмешательства не обнаружено», — назвал Шадаев причину сбоя, отвечая на вопрос об итогах расследования по факту случившегося.

В начале февраля сообщалось, что Минцифры инициировало расследования по факту масштабного сбоя в доменной зоне .ru. Глава ведомства пообещал опубликовать его результаты по завершении.

До этого Координационный совет центра доменов связал нарушение работы российских сайтов с проблемами с инфраструктурой DNSSEC — совокупностью протоколов, позволяющих пользователям безопасно подключаться к интернету. Также DNSSEC необходим для предупреждения некоторых кибератак.

30 января пользователи из России пожаловались на проблемы в работе российских сайтов. По данным сервиса Downradar, это коснулось сайтов банков, маркетплейсов и других организаций.