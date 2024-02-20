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16:51, 20 февраля 2024Наука и техника

Названы средства для борьбы с канадскими дронами

Дандыкин: ЗРПК «Панцирь» способны сбивать обещанные Киеву канадские дроны

Фото: РИА Новости

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» Вооруженных сил России способны сбивать дроны, которые Канада пообещала передать Киеву. Средство для борьбы с беспилотниками назвал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

«Предположу, что мы в сутки уничтожаем под 100 БПЛА ВСУ, поэтому 800 Россия уничтожит без проблем. Киев вообще просит миллион дронов (…) что нереально собрать и спрятать. Этот дрон несет около четырех кило взрывчатки. БПЛА не сильно усложнит жизнь нашей ПВО. У нас есть, не исключу, модернизированные "Панцири", способные уничтожить одними ракетами 24 цели», — сказал он.

Также эксперт предположил, что российские военные могут применить для поражения новых беспилотников Киева средства радиоэлектронной борьбы и перспективные дроны-истребители. Он допустил, что часть аппаратов смогут перехватить и перепрошить для дальнейшего использования.

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Ранее в феврале глава канадского Минобороны Билл Блэр сообщил, что Оттава передаст Киеву более 800 дронов SkyRanger R70 на сумму свыше 95 миллионов долларов.

В этом же месяце заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий рассказал, что над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах, в том числе на опасных направлениях.

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      Даниил Иринин
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