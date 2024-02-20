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11:29, 20 февраля 2024Силовые структуры

Обвиняемому в сожжении Корана Журавелю запросили 3,5 года колонии

Прокурор запросил обвиняемому в сожжении Корана Журавелю 3,5 года колонии

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Прокурор запросил Никите Журавелю, обвиняемому в сожжении Корана, 3,5 года колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

UPD: ТАСС скорректировал срок

Молодому человеку вменяется статья об оскорблении чувств верующих. Потерпевшими по делу признаны 13 чеченских имамов. Журавель признал вину.

Свой поступок он объяснил желанием подзаработать. По его словам, за видео с сожжением Корана представитель спецслужб Украины обещал заплатить десять тысяч рублей.

4 мая 2023 года Журавель выполнил задание перед мечетью в Волгограде и снял свои действия на видео. 19 мая запись распространились в социальных сетях, а на следующий день Следственный комитет России возбудил в отношении молодого человека уголовное дело. 27 мая Журавеля доставили в Чечню.

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