Полиция поймала пенсионерку с древнегреческой посудой и иконами

Пенсионерка из Греции украла 52 предмета древнегреческой посуды

В Греции полиция задержала пенсионерку с украденными древностями. Об этом сообщает ekathemerini.com.

70-летнюю женщину поймали в субботу, 17 февраля, в Салониках, после того как на ее рабочем месте и в доме обнаружили объекты культурной ценности, среди которых также были иконы.

Сотрудники Департамента культурного наследия и древностей конфисковали у гречанки 52 предмета глиняной посуды. При этом десять из них оказались древнегреческими — их датировали IV веком до нашей эры. Оставшиеся отнесли к византийскому периоду до 1453 года. Полицейские также нашли 24 артефакта религиозного назначения.

Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании заново исследовали найденный 30 лет назад древнеримский артефакт и пришли к выводу, что его могли использовать в качестве секс-игрушки. Деревянный предмет возрастом около двух тысяч лет был обнаружен при раскопках римского форта.