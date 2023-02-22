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02:02, 22 февраля 2023Из жизни

Ученые обнаружили древнеримскую секс-игрушку длиной 16 сантиметров

Древнеримский фаллос, найденный 30 лет назад в Великобритании, оказался секс-игрушкой

Фото: Newcastle University

Ученые из Великобритании заново исследовали найденный 30 лет назад древнеримский артефакт и пришли к выводу, что его могли использовать в качестве секс-игрушки. Об этом сообщает The Guardian.

Деревянный предмет возрастом около двух тысяч лет был обнаружен при раскопках римского форта на территории графства Нортумберленд в 1992 году. Предмет продолговатой формы нашли в канаве среди десятков предметов одежды и обуви, а также отходов кожевенного производства. Первоначально ученые полагали, что имеют дело с инструментом для штопки одежды.

Однако недавние исследования, проведенные специалистами Ньюкаслского университета и Университетского колледжа Дублина, позволили предположить, что предмет примерно 16 сантиметров в длину представляет собой первый известный историкам фаллоимитатор римского происхождения. По другим версиям, это пестик для измельчения лекарственных трав или специй, имеющий форму фаллоса, или элемент статуи, к которому люди прикасались на удачу.

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«Что делает эту находку по-настоящему первой, так это то, что это не миниатюрный фаллос. Он выполнен в натуральную величину. Это очень важно, потому что дерево обычно не сохраняется», — рассказал старший преподаватель археологии Ньюкаслского университета Роб Коллинз.

Специалист добавил, что из древнеримских и древнегреческих изображений и художественных текстов известно, что в те времена использовались секс-игрушки, однако пока археологам пока не удавалось найти ни одной. По мнению ученого, найденный предмет совсем не обязательно предназначался для сексуальных утех, и мог, например, быть орудием пыток.

Ученые надеются, что это открытие подтолкнет их коллег к более внимательному изучению известных коллекций и позволит обнаружить больше подобных редчайших артефактов.

Ранее сообщалось, что в Гонконге с аукциона продали четыре редчайшие исторические банкноты, выпущенные для Китая или на территории страны. Одна из них содержит уникальное изображения лидера СССР.

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Никита Савин
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