Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
21:57, 20 февраля 2024Экономика

Путин разрешил сделки с акциями «Полиметалла»

Путин разрешил сделки с акциями АО «Полиметалл» и долями ООО «Тасеевское»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент России Владимир Путин разрешил сделки с акциями АО «Полиметалл», следует из распоряжения от 20 февраля. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Также разрешено совершение сделок с долями в уставном капитале ООО «Тасеевское».

19 февраля руководство Polymetal International приняло решение продать свой российский бизнес (АО «Полиметалл») без возможности обратного выкупа. Сумму сделки оценили в 3,69 миллиарда долларов с учетом долговых обязательств компании «Полиметалл» на сумму около 2,21 миллиарда долларов. Покупателем российских активов Polymetal выступила компания «Мангазея Плюс».

О намерении Polymetal International прекратить свою деятельность на российском рынке сообщалось еще в августе 2023 года. При этом в компании подчеркивали, что уход из страны станет вынужденной мерой.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки. Российская армия продолжает продвижение на запад

      Мать случайно переехала семилетнего сына

      Нидерланды одобрили планы по выборам президента России в Гааге

      Испанская полиция подтвердила убийство летчика-перебежчика Кузьминова

      Кулеба рассказал об усталости украинцев от боевых действий

      В Швеции пожаловались на последствия помощи Украине

      США раскрыли подробности о новом пакете антироссийских санкций

      Бикини бывшей «Мисс Вселенная» на фото сравнили с подгузником в сети

      Украинского таксиста уволили за просмотр российских сериалов

      Игравший в «Спартаке» бразилец сравнил соотечественников с россиянами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше