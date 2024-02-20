Путин разрешил сделки с акциями «Полиметалла»

Путин разрешил сделки с акциями АО «Полиметалл» и долями ООО «Тасеевское»

Президент России Владимир Путин разрешил сделки с акциями АО «Полиметалл», следует из распоряжения от 20 февраля. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Также разрешено совершение сделок с долями в уставном капитале ООО «Тасеевское».

19 февраля руководство Polymetal International приняло решение продать свой российский бизнес (АО «Полиметалл») без возможности обратного выкупа. Сумму сделки оценили в 3,69 миллиарда долларов с учетом долговых обязательств компании «Полиметалл» на сумму около 2,21 миллиарда долларов. Покупателем российских активов Polymetal выступила компания «Мангазея Плюс».

О намерении Polymetal International прекратить свою деятельность на российском рынке сообщалось еще в августе 2023 года. При этом в компании подчеркивали, что уход из страны станет вынужденной мерой.