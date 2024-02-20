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18:26, 20 февраля 2024Интернет и СМИ

«Радио Свобода» признали нежелательной организацией в России

Минюст России внес «Радио Свобода» в реестр нежелательных организаций

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минюст России внес «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (включено в реестр СМИ-иноагентов) в реестр нежелательных организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) ("Радио Свободная Европа/Радио Свобода", "РСЕ/РС") (США)», — указано в перечне на сайте.

В марте 2023 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Суд начал процедуру банкротства радиостанции в августе 2022 года.

Минюст признал «Радио Свобода» иноагентом в декабре 2017 года. По данным ведомства, СМИ получало финансирование из-за рубежа.

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      Евгения Наумова
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