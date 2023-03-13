Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:02, 13 марта 2023Интернет и СМИ

Суд признал банкротом подразделение «Радио Свобода»

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российское подразделение «Радио Свобода»

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы признал банкротом холдинг «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал банкротом российское подразделение «Радио Свобода» — российского юрлицо, которое было создано для распространения в России материалов девяти входящих в холдинг СМИ. Отмечается, что суд открыл в отношении должника конкурсное производство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В США намерены открыть второй фронт против России
Спрогнозировано аномальное потепление по всей России
Старейший бодибилдер в мире раскрыл секреты своего долголетия
Суд признал банкротом подразделение «Радио Свобода»
Захарова назвала способ поддержки банковской системы США
Россиянин изнасиловал восьмилетнюю племянницу и получил 19 лет колонии
Жителей Москвы предупредили об опасной погоде
Активистка «ЯМЫФургал» стала фигуранткой дела ФСБ о госизмене за поддержку ВСУ
Невеста надела дешевое платье вместо купленного за 228 тысяч рублей наряда
Наушники Apple превратят в слуховой аппарат
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.