Суд признал банкротом подразделение «Радио Свобода»

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российское подразделение «Радио Свобода»

Арбитражный суд Москвы признал банкротом холдинг «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал банкротом российское подразделение «Радио Свобода» — российского юрлицо, которое было создано для распространения в России материалов девяти входящих в холдинг СМИ. Отмечается, что суд открыл в отношении должника конкурсное производство.