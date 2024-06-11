В МВД России рассказали о схеме миграционного розыска иностранцев

МВД России разработало схему миграционного розыска иностранцев

В МВД России разработали схему миграционного розыска иностранных граждан, которые превысили срок пребывания на территории страны. Об этом рассказала начальник главного управления ведомства по вопросам миграции Валентина Казакова, выступая в Госдуме, передает ТАСС.

По ее словам, в разработанном механизме содержится перечень мероприятий, направленных на установление местонахождения иностранцев-нарушителей. Предлагается ограничивать их в правах — на приобретение автомобиля или регистрацию брака. К розыску нарушителей будут подключены все органы, которые занимаются мигрантами. Казакова указала, что применение такого механизма позволит сократить пребывание в России нелегалов и повысит уровень безопасности в стране.

Нарушителями срока пребывания будут иностранцы, находящиеся в России свыше 90 суток без оформления документов. Законопроект, предусматривающий введение розыска, находится на рассмотрении в правительстве.

27 апреля сообщалось, что в Госдуме предложили сократить срок пребывания в России иностранцев. Документ предусматривает уменьшение разрешенного срока пребывания в стране иностранных граждан до 90 суток в течение года.