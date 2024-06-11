Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:13, 11 июня 2024Силовые структуры

В МВД России рассказали о схеме миграционного розыска иностранцев

МВД России разработало схему миграционного розыска иностранцев

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В МВД России разработали схему миграционного розыска иностранных граждан, которые превысили срок пребывания на территории страны. Об этом рассказала начальник главного управления ведомства по вопросам миграции Валентина Казакова, выступая в Госдуме, передает ТАСС.

По ее словам, в разработанном механизме содержится перечень мероприятий, направленных на установление местонахождения иностранцев-нарушителей. Предлагается ограничивать их в правах — на приобретение автомобиля или регистрацию брака. К розыску нарушителей будут подключены все органы, которые занимаются мигрантами. Казакова указала, что применение такого механизма позволит сократить пребывание в России нелегалов и повысит уровень безопасности в стране.

Нарушителями срока пребывания будут иностранцы, находящиеся в России свыше 90 суток без оформления документов. Законопроект, предусматривающий введение розыска, находится на рассмотрении в правительстве.

27 апреля сообщалось, что в Госдуме предложили сократить срок пребывания в России иностранцев. Документ предусматривает уменьшение разрешенного срока пребывания в стране иностранных граждан до 90 суток в течение года.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Закон о никабах» внесен в Госдуму

      Розовые фламинго попали на улицы Москвы

      Мужчину заподозрили в детском секс-туризме и изнасиловании

      Назван необычный и безопасный способ избавиться от муравьев

      Похудевшая Адель скупила все модели утягивающего белья любимого бренда

      В Грузии назвали санкции США оскорбительными

      Актрису Троянову призвали внести в список террористов и экстремистов

      В Ереване рассказали об обещаниях США помочь Армении

      Зоозащитники осквернили «сатанинский» портрет больного раком короля Карла III

      Шольц сравнил саммит в Швейцарии с нуждающимся в поливе растением

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше