Осужденный за расправу над пенсионеркой россиянин досрочно вышел на свободу

Осужденный за расправу Лопатин досрочно вышел на свободу и стал участником СВО

Юрий Лопатин, осужденный на 14 лет за расправу над пенсионеркой в Екатеринбурге, досрочно вышел на свободу. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, 35-летний Лопатин, которого в СМИ прозвали «потрошителем с ЖБИ», стал участником специальной военной операции (СВО).

Мужчина был приговорен к 14 годам и 2 месяцам лишения свободы в 2021 году. По данным следствия, он, испытывая неприязнь к 61-летней соседке, зашел в ее квартиру, избил пенсионерку и нанес ей не менее 30 ударов ножом по разным частям тела. Позже выяснилось, что в 2009 году мужчина был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — тогда он получил почти десять лет колонии и вышел на свободу в августе 2018 года.

Ранее стало известно, что «pеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко может выйти на свободу 14 июня спустя 22 года заключения.