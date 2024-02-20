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18:51, 20 февраля 2024Ценности

Россиянам раскрыли оптимальную частоту походов в душ

Врач Лебедев: мыться достаточно 3-4 раза в неделю по вечерам

Фото: Majestic Lukas / Unsplash

Врач Михаил Лебедев раскрыл россиянам оптимальную частоту походов в душ. Соответствующий материал публикуют «Страсти».

По словам эксперта, однозначно правила, которое определяет количество походов в душ, не существует. Он уточнил, что в среднем человеку достаточно мыться три-четыре раза в неделю преимущественно по вечерам, поскольку вечерний душ способствует расслаблению и улучшению ночного сна.

При этом доктор подчеркнул, что при тяжелом физическом труде или активных занятиях спортом осуществлять гигиенические процедуры стоит значительно чаще.

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«Кроме того, каждый день рекомендуется мыть интимные зоны, а также подмышечные области и ноги. Конечно, при желании можно принимать душ и ежедневно, но он должен быть прохладным, без использования мочалок, мыла, шампуня или геля», — заявил Лебедев.

В октябре 2023 года редакторы портала Shape совместно с врачами раскрыли оптимальную частоту мытья головы для каждого типа волос. Так, обладателям жирных, тонких или прямых прядей необходимо прибегать к процедуре каждые два-три дня, поскольку их фолликулы вырабатывают наибольшее количество натуральных масел.

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      Екатерина Ештокина
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