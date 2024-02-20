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16:09, 20 февраля 2024Спорт

Вагнер Лав признался в даче взяток в России

Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав признался, что давал взятки сотрудникам ГАИ в России
Вагнер Лав

Вагнер Лав. Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Бывший нападающий столичного ЦСКА Вагнер Лав признался в интервью YouTube-каналу Nobel, что давал взятки сотрудникам ГАИ в России.

Экс-игрок столичного клуба рассказал, что такое случалось несколько раз. «Я вел машину, до этого выпил немного, меня остановили. Не помню, давал ли я тысячу долларов, но подобные случаи происходили не раз. Возможно, я платил даже больше. В любой момент меня могли найти. Но если я был дома, что они могли сделать?» — поделился он.

Лав дважды приходил в ЦСКА. В составе команды он выступал с 2004 по 2011 год, а также играл за клуб в 2013-м. Вместе с ЦСКА бразилец трижды побеждал в чемпионате России и шесть раз становился обладателем Кубка страны. В 2005 году Лав в составе армейцев завоевал Кубок УЕФА.

Ранее бывший теннисист Энди Роддик рассказал, что его ограбил российский полицейский в 2006 году. По словам американца, он отдал полицейскому 300 долларов, так как тот угрожал ему тюрьмой.

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      Дарья Коршунова
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