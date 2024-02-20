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10:26, 20 февраля 2024Забота о себе

Врач сравнила эффективность дорогих и дешевых шампуней

Трихолог Толстоносова: дорогие и дешевые шампуни имеют очень похожий состав

Фото: Torwaistudio / Shutterstock / Fotodom

Шампуни разных ценовых категорий, как правило, имеют очень похожий состав, рассказала трихолог Виктория Толстоносова. Эффективность средств с разной ценой врач сравнила в беседе с «Лентой.ру».

«Дорогие и дешевые шампуни зачастую имеют в составе одинаковые ингредиенты. Независимо от стоимости, они включают два базовых компонента — воду и поверхностно-активные вещества (ПАВ). Воды в дешевом шампуне 80 процентов, в дорогих — 60», — рассказала трихолог.

Толстоносова также объяснила, что в состав дорогих шампуней входят ухаживающие компоненты: большее количество гиалуроновой кислоты, масло жожоба, розмарина, авокадо, виноградных косточек. Это важный фактор, влияющий на питание и увлажнение волос. Однако шампуни из масс-маркета также могут быть эффективными. Кроме того, еще одно их достоинство в том, что они подходят для большинства типов волос, отметила Толстоносова.

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По словам врача, нельзя с уверенностью сказать, что дорогие шампуни всегда эффективнее дешевых. Однако, как уточнила Толстоносова, продукцию массового потребления создают так, чтобы человек не испортил волосы неправильным применением. При этом некорректное использование дорогой профессиональной косметики может привести к серьезным проблемам.

Если ваши волосы в хорошем состоянии и не имеют особых проблем, шампунь из масс-маркета может быть вполне достойным выбором. Однако если есть специфичные проблемы, то профессиональные шампуни подойдут больше

Виктория Толстоносоватрихолог

Ранее Толстоносова назвала способы улучшить качество волос после окрашивания. Врач объяснила, что после процедуры волосы нуждаются в усиленном питании и увлажнении.

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      Вера Владзиевская
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