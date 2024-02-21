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00:30, 21 февраля 2024Из жизни

Мать изнасилованного учительницей подростка обвинила в этом школу

В США мать изнасилованного педагогом подростка обвинила в этом руководство школы

Фото: NickBerryPhotography / Shutterstock / Fotodom

В США мать 15-летнего подростка, которого изнасиловала учительница, обвинила в этом руководство школы и подала в суд. Об этом сообщает KCCI.

34-летнюю учительницу Стефани Реджин Келси из города Лейк-Вью, штат Айова, арестовали в марте 2022 года. По данным полиции, Келси, работавшая в средней школе East Sac County High School, имела сексуальную связь с 15-летним учеником. В апреле 2023 году педагога приговорили к 10 года тюрьмы.

В феврале мать пострадавшего подала в суд на школьный округ Ист-Сак, к которому относится школа. Она утверждает, что слухи о сексуальных отношениях Келси с неким учеником появились в начале 2022 года. Директор East Sac County High School Кевин Литтерер и тогдашний суперинтендант Джеффри Круз опросили Келси о возможном романе с несовершеннолетним, и она отвергла все обвинения. Дальнейших действий со стороны администрации предпринято не было.

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В иске говорится, что Литтерер и Круз не сумели выявить связь между учительницей и сыном истицы. Оба мужчины сейчас работают в других округах, однако они упоминаются в иске в качестве ответчиков. О сексуальных отношениях между Келси и пострадавшим узнали его родители. Они обнаружили в телефоне подростка фотографии учительницы в обнаженном виде.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из штата Миннесота, которая угощала школьника алкоголем в гостинице и пять раз занялась с ним сексом. 24-летнюю Энн Маргарет Бэкон обвинили в преступлениях, которые она совершила весной-летом 2023 года.

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      Никита Савин
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