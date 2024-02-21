«Бавария» расстанется с главным тренером
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель покинет команду по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщается на сайте клуба.
Генеральный директор клуба Ян-Кристиан Дрезен, что это совместное решение Тухеля и «Баварии», которое было принято по итогам дружеских и открытых переговоров. Соглашение с немецким специалистом будет расторгнуто 30 июня 2024 года.
Тухель возглавил мюнхенский клуб в марте прошлого года. Контракт был рассчитан до июня 2025 года. Под его руководством в прошлом сезоне «Бавария» выиграла чемпионат Германии. В нынешнем сезоне после 22 туров Бундеслиги мюнхенцы имеют в активе 50 очков и располагаются на второй строчке таблицы, отставая от лидирующего «Байера» на восемь очков. 15 февраля «Бавария» впервые за пять лет уступила во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда Тухеля со счетом 0:1 проиграла первый матч римскому «Лацио».
Помимо «Баварии» Тухель возглавлял дортмундскую «Боруссию», «Пари Сен-Жермен», с которым дважды выигрывал чемпионат Франции, и лондонский «Челси», который под руководством немца выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2020/2021.