«Бавария» расстанется с главным тренером

Томас Тухель покинет пост главного тренера «Баварии» по окончании сезона

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель покинет команду по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщается на сайте клуба.

Генеральный директор клуба Ян-Кристиан Дрезен, что это совместное решение Тухеля и «Баварии», которое было принято по итогам дружеских и открытых переговоров. Соглашение с немецким специалистом будет расторгнуто 30 июня 2024 года.

Тухель возглавил мюнхенский клуб в марте прошлого года. Контракт был рассчитан до июня 2025 года. Под его руководством в прошлом сезоне «Бавария» выиграла чемпионат Германии. В нынешнем сезоне после 22 туров Бундеслиги мюнхенцы имеют в активе 50 очков и располагаются на второй строчке таблицы, отставая от лидирующего «Байера» на восемь очков. 15 февраля «Бавария» впервые за пять лет уступила во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда Тухеля со счетом 0:1 проиграла первый матч римскому «Лацио».

Помимо «Баварии» Тухель возглавлял дортмундскую «Боруссию», «Пари Сен-Жермен», с которым дважды выигрывал чемпионат Франции, и лондонский «Челси», который под руководством немца выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2020/2021.