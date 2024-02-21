Большунов оценил возможность выступлений на Олимпиаде в нейтральном статусе

Александр Большунов заявил, что на Олимпиаду нельзя ехать в нейтральном статусе

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов оценил возможность выступления на Играх в нейтральном статусе. Его слова приводит Sport24.

По его мнению, в нынешних условиях этого делать нельзя. «Если ехать, то ехать нужно нормально, потому что — а почему, допустим, наши спортсмены должны быть ущемлены по всем направлениям?» — заявил Большунов.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не будет болеть за россиян на Олимпийских играх. «Не буду ее смотреть. Если россияне там будут выступать — ради бога, но я за них болеть и следить за ними не буду», — заявила функционер.

В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом к Играм не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.