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12:12, 21 февраля 2024Спорт

Вяльбе отказалась болеть за россиян на Олимпийских играх

Президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что не будет болеть за россиян на Олимпиаде

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не будет болеть за россиян на Олимпийских играх. Ее слова в среду, 21 февраля, приводит ТАСС.

Вяльбе выразила сомнения, что «судя по тому, что там происходит», Олимпиада вообще состоится. «Не буду ее смотреть. Если россияне там будут выступать — ради бога, но я за них болеть и следить за ними не буду», — заявила функционер.

Вяльбе не уточнила, с чем связаны ее сомнения. Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

16 февраля норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт высмеял слова Вяльбе о зависти иностранцев к российским турнирам. Глава ФЛГР выразила мнение, что за рубежом следят за российскими турнирами и завидуют. В ответ на это Сальтведт отметил, что иностранцы не могут смотреть российские соревнования, потому что их не транслируют. Он посчитал, что Вяльбе на самом деле хотелось бы возвращения россиян на международные соревнования.

В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом к Играм не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Андрей Стрельцов
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