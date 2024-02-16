В Норвегии высмеяли заявление Вяльбе о зависти иностранцев к россиянам

Журналист Сальтведт: слова Вяльбе о зависти иностранцев похожи на плохую шутку

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт высмеял слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о зависти иностранцев к российским турнирам. Его цитирует Sport24.

«Это похоже на плохую шутку госпожи Вяльбе. Я уверен, она не верит даже ни единому своему слову», — заявил Сальтведт. Журналист добавил, что иностранцы не могут смотреть российские соревнования, потому что их не транслируют. По его мнению, Вяльбе на самом деле хотелось бы возвращения россиян на международные соревнования.

Ранее глава ФЛГР заявила, что иностранцы следят за российскими турнирами и завидуют. Вяльбе также отметила, что не смотрит международные старты, так как они ей неинтересны.

25 октября 2023 года совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022-го.