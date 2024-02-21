Британский футболист показал установленный под кожу дефибриллятор

Британский футболист Том Локьер показал установленный под кожу дефибриллятор

Футболист «Лутон Таун» Том Локьер показал установленный ему под кожу дефибриллятор. Sky Sports опубликовал видео на своей странице в соцсети X.

В ролике капитан клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) демонстрирует большой шрам на левой стороне груди, при этом у него под мышкой виден установленный под кожу дефибриллятор. «Это моя боевая рана. Тут дефибриллятор, от него идет провод прямо к сердцу на случай, если он пригодится. Прибор постоянно следит за состоянием моего сердца и если показатели отклонятся от нормы, он даст разряд», — объяснил британский защитник. По его словам, батарею в дефибрилляторе нужно менять раз в десять лет.

16 декабря во время матча 17-го тура АПЛ против «Борнмута» при счете 1:1 Локьер потерял сознание прямо на поле. Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали, а встречу не доиграли. Позднее врачи рассказали, что футболист пережил остановку сердца.

Локьеру 29 лет, он выступает за «Лутон Таун» с 2020 года. До этого он играл за «Чарльтон Атлетик» и «Бристоль Роверс».