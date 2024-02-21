Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Сегодня
18:00 (Мск)
Ришар Гаске
Доха (м)
Анастасия Потапова
Сегодня
19:30 (Мск)
Чжэн Циньвэнь
Дубай (ж)
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ливерпуль
Сегодня
22:30 (Мск)
Лутон Таун
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Порту
Сегодня
23:00 (Мск)
Арсенал
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Наполи
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
12:47, 21 февраля 2024Спорт

Британский футболист показал установленный под кожу дефибриллятор

Британский футболист Том Локьер показал установленный под кожу дефибриллятор

Футболист «Лутон Таун» Том Локьер показал установленный ему под кожу дефибриллятор. Sky Sports опубликовал видео на своей странице в соцсети X.

В ролике капитан клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) демонстрирует большой шрам на левой стороне груди, при этом у него под мышкой виден установленный под кожу дефибриллятор. «Это моя боевая рана. Тут дефибриллятор, от него идет провод прямо к сердцу на случай, если он пригодится. Прибор постоянно следит за состоянием моего сердца и если показатели отклонятся от нормы, он даст разряд», — объяснил британский защитник. По его словам, батарею в дефибрилляторе нужно менять раз в десять лет.

16 декабря во время матча 17-го тура АПЛ против «Борнмута» при счете 1:1 Локьер потерял сознание прямо на поле. Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали, а встречу не доиграли. Позднее врачи рассказали, что футболист пережил остановку сердца.

Локьеру 29 лет, он выступает за «Лутон Таун» с 2020 года. До этого он играл за «Чарльтон Атлетик» и «Бристоль Роверс».

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России. Почему они испугались санкций США?

      В СПЧ попросили генпрокурора сообщить о судьбе вывезенной из Петербурга чеченки

      Столтенберг оправдал участие НАТО в украинском конфликте

      Архитектор в Петербурге побил ступеньки гирей и попал на видео

      В России попросили ускорить проверку блогера Хасбика на антисемитизм

      В самолете с россиянами на борту произошла утечка кислорода

      «Бавария» расстанется с главным тренером

      «Киви банк» закрыл все офисы после отзыва лицензии

      Стало известно о тайном романе Кологривого и Муцениеце

      В Белоруссии заявили о подготовке Западом «освободительной армии»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше