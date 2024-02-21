Британский миллиардер стал совладельцем «Манчестер Юнайтед»

Британский миллиардер Джим Рэтклифф стал совладельцем «Манчестер Юнайтед»

Британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф стал совладельцем «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Сумма сделки оценивается в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда долларов), она была проведена 16 февраля. «Мы рады сообщить, что сэр Джим Рэтклифф приобрел 25 процентов акций клуба класса B и 25 процентов класса А. Соблюдены все условия и требования, в том числе одобрение Футбольной ассоциации и Английской премьер-лиги (АПЛ)», — отмечается в заявлении «Манчестер Юнайтед».

Известно, что миллиардер вложил в клуб 200 миллионов долларов. Ожидается, что он инвестирует еще 100 миллионов до 31 декабря 2024 года. Деньги пойдут на улучшение инфраструктуры стадиона «Олд Траффорд». «Стать совладельцем клуба — большая честь и большая ответственность. Мы закрыли сделку, но находимся только в начале пути по возвращению "Манчестер Юнайтед" на вершину английского, европейского и мирового футбола», — заявил Рэтклифф.

До этого момента единоличными владельцами «Манчестер Юнайтед» были американские миллиардеры, братья Авраам и Джоэл Глейзеры. Их отец Малкольм Глейзер скупал акции клуба с 2003 года, а позднее выкупил их полностью, потратив на это суммарно 1,47 миллиарда долларов. В 2006 году он включил сыновей в руководство клуба.

71-летний Рэтклифф — владелец химического гиганта Ineos. В данный момент Bloomberg оценивает его состояние в 18,3 миллиарда долларов.

«Манчестер Юнайтед» объявил о продаже акций клуба Рэтклиффу 24 декабря. Прокомментировав новость, миллиардер сказал, что является жителем Манчестера и болельщиком клуба.