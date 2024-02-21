Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Сегодня
18:00 (Мск)
Ришар Гаске
Доха (м)
Анастасия Потапова
Сегодня
19:30 (Мск)
Чжэн Циньвэнь
Дубай (ж)
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ливерпуль
Сегодня
22:30 (Мск)
Лутон Таун
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Порту
Сегодня
23:00 (Мск)
Арсенал
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Наполи
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
09:43, 21 февраля 2024Спорт

Британский миллиардер стал совладельцем «Манчестер Юнайтед»

Британский миллиардер Джим Рэтклифф стал совладельцем «Манчестер Юнайтед»
Джим Рэтклифф

Джим Рэтклифф. Фото: Eric Gaillard / Reuters

Британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф стал совладельцем «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Сумма сделки оценивается в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда долларов), она была проведена 16 февраля. «Мы рады сообщить, что сэр Джим Рэтклифф приобрел 25 процентов акций клуба класса B и 25 процентов класса А. Соблюдены все условия и требования, в том числе одобрение Футбольной ассоциации и Английской премьер-лиги (АПЛ)», — отмечается в заявлении «Манчестер Юнайтед».

Известно, что миллиардер вложил в клуб 200 миллионов долларов. Ожидается, что он инвестирует еще 100 миллионов до 31 декабря 2024 года. Деньги пойдут на улучшение инфраструктуры стадиона «Олд Траффорд». «Стать совладельцем клуба — большая честь и большая ответственность. Мы закрыли сделку, но находимся только в начале пути по возвращению "Манчестер Юнайтед" на вершину английского, европейского и мирового футбола», — заявил Рэтклифф.

До этого момента единоличными владельцами «Манчестер Юнайтед» были американские миллиардеры, братья Авраам и Джоэл Глейзеры. Их отец Малкольм Глейзер скупал акции клуба с 2003 года, а позднее выкупил их полностью, потратив на это суммарно 1,47 миллиарда долларов. В 2006 году он включил сыновей в руководство клуба.

71-летний Рэтклифф — владелец химического гиганта Ineos. В данный момент Bloomberg оценивает его состояние в 18,3 миллиарда долларов.

«Манчестер Юнайтед» объявил о продаже акций клуба Рэтклиффу 24 декабря. Прокомментировав новость, миллиардер сказал, что является жителем Манчестера и болельщиком клуба.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года. Что не устраивает немецкую общину полуострова?

      Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну

      В Раде раскритиковали генералов ВСУ за неумение вести оборонительные операции

      В Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания

      Российский вратарь признан первой звездой матча НХЛ

      Вручение российским мэром сертификатов на жилье в резиновой перчатке объяснили

      ФСБ задержала администратора антироссийского Telegram-канала за госизмену

      Поставки удобрений из России в Индию взлетели

      На Западе рассказали о кровожадности Байдена из-за возвращения Крыма в Россию

      Москвича ударили по голове и оставили без редких вещей на миллион рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше