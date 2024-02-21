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13:29, 21 февраля 2024Экономика

Бумаги Qiwi обвалились после отзыва лицензии

Депозитарные расписки Qiwi на Мосбирже подешевели на 50 % после отзыва лицензии

Фото: Unsplash

Депозитарные расписки Qiwi на Мосбирже обвалились после того, как Центробанк отозвал у организации лицензию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Ценные бумаги Qiwi подешевели на 50 процентов, в результате чего бирже пришлось объявить второй дискретный аукцион за день. На минимуме стоимость расписок опускалась до 240,5 рубля. Первый раз ограничения из-за резких колебаний стоимости бумаг вводили при их падении более чем на 20 процентов.

ЦБ объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у «Киви Банка» с 21 февраля. Регулятор объяснил эту меру многочисленными случаями нарушения федерального законодательства. Финансовая организация систематически не исполняла требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. За год по отношению к банку уже пять раз применяли ограничения и запрещали проводить отдельные операции.

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На фоне отзыва лицензии у «Киви Банка» платежные сервисы группы Qiwi перестали работать. Клиенты столкнулись с невозможностью пополнить «Киви кошелек» и вывести с него средства, а система Contact, один из самых популярных для трансграничных переводов сервисов, сообщила о временной приостановке работы.

Позднее в Qiwi пообещали, что бизнес группы, не связанный с деятельностью «Киви Банка», продолжит работу в обычном режиме. Там же рассказали, что в кредитной организации сейчас работает временная администрация, и пообещали вернуться с новой информацией после ее поступления.

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      Вячеслав Агапов
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