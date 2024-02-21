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12:46, 21 февраля 2024Экономика

В QIWI рассказали о работе после отзыва лицензии у банка

В QIWI заявили о работе в обычном режиме небанковского бизнеса группы

Фото: nimito / Shutterstock / Fotodom

Бизнес QIWI, не связанный с деятельностью «Киви Банка», лишившегося лицензии ЦБ, работает в обычном режиме, сообщили в Telegram-канале группы компаний.

Там же рассказали, что в кредитной организации сейчас работает временная администрация, и пообещали вернуться с новой информацией после ее поступления.

Ранее стало известно, что платежные сервисы группы Qiwi, включая «Киви кошелек», перестали работать. В ЦБ в свою очередь уточнили, что средства на электронных кошельках не застрахованы по системе страхования вкладов.

Лицензия на осуществление банковских операций у входящего в российский топ-100 «Киви Банка» была отозвана 21 февраля. Объем выплат вкладчикам банка предварительно оценивается в 4,6 миллиарда рублей.

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      Дмитрий Воронин
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