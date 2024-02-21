Еще три российских спортсмена получили шанс отобраться на Олимпиаду-2024

Российские тхэквондисты Храмцов, Минина и Хан поборются за путевку на ОИ-2024

Российские тхэквондисты Максим Храмцов, Татьяна Минина и Полина Хан поборются за путевку на Олимпийские игры-2024 в Париже. О том, что еще три российских спортсмена получили шанс отобраться на ОИ в среду, 21 февраля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что финалисты отборочного турнира, где выступят россияне, завоюют лицензии для национальных олимпийских комитетов (НОК), а не личные. Путевки на Олимпиаду получат спортсмены, прошедшие в финал в своих весовых категориях. 15 марта World Taekwondo подтвердит квоты.

Олимпийский чемпион 2020 года Храмцов выступит в категории до 80 килограммов, серебряная призерка Игр в Японии Минина –— в категории до 57 килограммов, а бронзовая призерка чемпионатов мира и Европы Хан — в категории свыше 67 килограммов. Отборочный турнир пройдет в Болгарии 9-10 марта.

Ранее путевку на Олимпиаду-2024 завоевал еще один российский олимпийский чемпион Токио Владислав Ларин. Спортсмен соревнуется в весовой категории свыше 80 килограммов.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом к Играм-2024 не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

