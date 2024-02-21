Глава UFC вспомнил о драке Нурмагомедова с Макгрегором

Глава UFC Уайт о драке Нурмагомедова с Макгрегором: это не пошло нам на пользу

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт вспомнил о драке, случившейся после поединка россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Его слова приводит YouTube-канал Games With Names.

«Мы готовились, но это все равно случилось. Конечно, ситуация нас разочаровала. Многие думают, что мы были рады, но это не пошло нам на пользу», — признался глава UFC. Уайт добавил, что считает свой промоушен лучшим в мире. «Мы должны подавать другим пример», — резюмировал он.

Нурмагомедов и Макгрегор встретились в октагоне 6 октября 2018 года, российский боец защищал титул чемпиона UFC в легком весе. В ходе раскрутки поединка Макгрегор неоднократно оскорблял семью и религиозные убеждения Нурмагомедова. В результате после победы в бою российский спортсмен выпрыгнул из клетки и вступил в драку с секундантами ирландца, а угловые Нурмагомедова атаковали Макгрегора. Конфликт удалось остановить с помощью полиции.

В результате драки Нурмагомедов был дисквалифицирован на 12 месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов, Макгрегора отстранили на полгода и наказали штрафом в 50 тысяч долларов. Российские бойцы UFC Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов, выступавшие секундантами Нурмагомедова и участвовавшие в потасовке, получили дисквалификацию на 12 месяцев и штраф 25 тысяч долларов каждый.

Ранее Уайт отказался считать Нурмагомедова лучшим бойцом в истории. Глава UFC заявил, что считает таковым американца Джона Джонса, а от Хабиба «хотел бы увидеть большего».