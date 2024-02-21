Госдеп отверг участие военных США в атаке на Ил-76

Госдеп отверг участие военных США в атаке расчета ЗРК Patriot на Ил-76 в январе

США отрицают участие своих военных в расчете зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, из которого в январе был сбит российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Об этом заявил РИА Новости представитель Госдепартамента.

«Утверждение, что силы США вовлечены в конфликт, соответствуют идеям пропаганды Кремля, а не реальности», — отверг участие американских военных в атаке представитель ведомства.

8 февраля издание The New York Times сообщило, что американские чиновники признались, что российский самолет Ил-76 действительно был сбит зенитным ракетным комплексом Patriot, произведенным в США.

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена. Никто из них не выжил.