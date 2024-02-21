Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:20, 21 февраля 2024Мир

Иранский министр обвинил Израиль в диверсии на газопроводе

Министр нефти Ирана Оджи обвинил Израиль в диверсии на газопроводе
СюжетВзрывы в Иране

Фото: Iranian Presidency / Globallookpress.com

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи обвинил Израиль во взрыве на главной линии газопровода 14 февраля. Об этом передает Tasnim.

Оуджи выступил с заявлением в ходе заседания правительственной коллегии. По его словам, специалисты оперативно приступили к работе по восстановлению поврежденного участка, а газопровод в настоящее время эксплуатируется в полном объеме.

«Этот заговор, который не увенчался успехом и повредил лишь несколько ветвей трубы, был делом рук узурпатора Израиля, сейчас этот заговор раскрыт», — заявил политик. Он назвал счастливым стечением обстоятельств, что в результате инцидента не пострадали населенные пункты страны.

Взрыв газопровода «линии 65» произошел 14 февраля в иранском городе Боруджен. Позднее местные чиновники сообщили о возможной диверсии на газопроводе.

Ранее The New York Times сообщила со ссылкой на двух западных чиновников и военного стратега о возможной причастности Израиля к инциденту. По словам одного из неназванных чиновников, удары носят скорее символическое значение.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Запад потребовал от Украины список целей на территории России. В НАТО начали сомневаться в целесообразности ударов ВСУ

      Неизвестный победитель лотереи лишился 3,3 миллиарда рублей

      Майданов раскрыл причины отмены концертов Орбакайте

      Домохозяек призвали не думать о красоте кухонь

      Российского тренера обвинили в издевательствах над детьми-хоккеистами

      Назван способ вернуться к нормальной жизни после развода

      Российский военкор оставил предсмертную записку и покончил с собой

      Женщина пострадала при минометном обстреле российского региона со стороны ВСУ

      ФСБ раскрыла организатора теракта в Лобне

      Заминировавший машину в Лобне задержан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше