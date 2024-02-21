Иранский министр обвинил Израиль в диверсии на газопроводе

Министр нефти Ирана Оджи обвинил Израиль в диверсии на газопроводе

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи обвинил Израиль во взрыве на главной линии газопровода 14 февраля. Об этом передает Tasnim.

Оуджи выступил с заявлением в ходе заседания правительственной коллегии. По его словам, специалисты оперативно приступили к работе по восстановлению поврежденного участка, а газопровод в настоящее время эксплуатируется в полном объеме.

«Этот заговор, который не увенчался успехом и повредил лишь несколько ветвей трубы, был делом рук узурпатора Израиля, сейчас этот заговор раскрыт», — заявил политик. Он назвал счастливым стечением обстоятельств, что в результате инцидента не пострадали населенные пункты страны.

Взрыв газопровода «линии 65» произошел 14 февраля в иранском городе Боруджен. Позднее местные чиновники сообщили о возможной диверсии на газопроводе.

Ранее The New York Times сообщила со ссылкой на двух западных чиновников и военного стратега о возможной причастности Израиля к инциденту. По словам одного из неназванных чиновников, удары носят скорее символическое значение.