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14:09, 21 февраля 2024Спорт

Названы кандидаты на пост главного тренера «Баварии»

Хаби Алонсо и Зидана назвали главными кандидатами на пост тренера «Баварии»
Зинедин Зидан

Зинедин Зидан. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Названы кандидаты на пост главного тренера мюнхенской «Баварии» после ухода Томаса Тухеля. Имена специалистов публикует Sky Sport.

Отмечается, что главными кандидатами на должность, которая освободится 30 июня 2024 года, являются испанец Хаби Алонсо и француз Зинедин Зидан. В клубном руководстве отдают предпочтение Алонсо, а о заинтересованности в Зидане СМИ сообщали ранее.

О решении «Баварии» расстаться с Тухелем стало известно ранее 21 февраля. Возглавивший клуб весной прошлого года немецкий специалист покинет команду досрочно, изначально его контракт действовал до июня 2025-го. Решение было обоюдным и, вероятно, связано с неудовлетворительными результатами мюнхенцев в нынешнем сезоне.

В бытность игроком Алонсо выступал за «Баварию», вместе с которой трижды становился чемпионом Германии и по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны. С 2022 года испанский специалист возглавляет леверкузенский «Байер», который возглавляет таблицу нынешнего сезона Бундеслиги с 58 очками, на восемь очков опережая идущую второй «Баварию».

Зидан в качестве тренера возглавлял мадридский «Реал». Под его руководством команда трижды выигрывала Лигу чемпионов и по два раза побеждала в чемпионате Испании, Суперкубке страны, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

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      Андрей Стрельцов
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