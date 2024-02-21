Осужденный за наркотики легионер «Спартака» оформил хет-трик за 19 минут

Квинси Промес оформил хет-трик за 19 минут в матче «Спартака» с «Астаной»

Нидерландский форвард московского «Спартака» Квинси Промес оформил хет-трик в товарищеском матче с казахстанской «Астаной». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Три гола легионер забил за 19 минут. На момент публикации новости в матче идет второй тайм, москвичи впереди со счетом 4:0. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Астаны» Александр Марочкин.

Ранее стало известно, что компания Horizon Film снимет мини-сериал, основанный на биографии Промеса, осужденного за наркотики. По словам продюсера компании Яаапа Шнайдера, их чрезвычайно заинтересовала история игрока.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году форвард был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежавшей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу.

В июне 2023-го голландский суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. Нападающего признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату.