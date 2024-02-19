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21:36, 19 февраля 2024Спорт

Об осужденном за наркотики легионере «Спартака» снимут сериал

Об осужденном за наркотики легионере «Спартака» Промесе снимут сериал

Фото: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

Компания Horizon Film снимет мини-сериал, основанный на биографии нидерландского форварда «Спартака» Квинси Промеса, осужденного за наркотики. Об этом сообщает AD.

По словам продюсера компании Яаапа Шнайдера, их чрезвычайно заинтересовала биография игрока. «Изучение мотивов, стоящих за его действиями, и их влияния на его жизнь и карьеру, а также увлекательный взгляд на тонкую грань между успехом и упадком», — заявил он. Съемки планируется начать в 2025 году, а реальные события в сериале будут дополнены вымышленными элементами.

Ранее стало известно, что осужденный в Нидерландах Промес объявлен в международный розыск. 14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году форвард был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежащей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу.

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      Алексей Гусев
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