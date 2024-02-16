Осужденного за наркотики легионера «Спартака» объявили в международный розыск

Осужденного за наркотики Квинси Промеса объявили в международный розыск

Осужденный в Нидерландах легионер московского «Спартака» Квинси Промес объявлен в международный розыск. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена.

По его словам, нидерландские власти пытались доставить игрока на родину. «Однако это пока не привело к его экстрадиции», — добавил Ваттимена.

Ранее прокуратура Нидерландов арестовала девять объектов недвижимости Промеса в стране. Речь идет об элитной жилой недвижимости в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году форвард был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежащей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу.