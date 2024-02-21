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11:33, 21 февраля 2024Спорт

Президент Аргентины понадеялся на встречу с Месси

Президент Аргентины Милей захотел встретиться с футболистом Лионелем Месси

Фото: Ammar Awad / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей захотел встретиться с футболистом «Интер Майами» и национальной сборной Лионелем Месси. Слова политика приводит AS.

Милей назвал Месси феноменом и величайшим футболистом всех времен, поставив его выше другого соотечественника — Диего Марадоны. Президент признался, что у него не было возможности пообщаться с «самым важным аргентинцем в мире». «Я разговаривал с Папой Римским, с королевой Нидерландов Максимой... Может быть, мне повезет, и я смогу поговорить с Месси», — понадеялся Милей.

6 февраля четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс назвал Месси величайшим футболистом в истории. «Он украсил Главную лигу футбола (MLS) своим присутствием, и для нас это очень многое меняет. Его приезд не только поднимает лигу на новый уровень, но и вдохновляет новое поколение футбольных фанатов в нашей стране», — отметил Джеймс.

36-летний Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом прошлого года. Его контракт с клубом MLS рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг. В 2022-м нападающий выиграл со сборной Аргентины чемпионат мира. Кроме того, он является восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

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      Андрей Стрельцов
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