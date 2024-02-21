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16:44, 21 февраля 2024Бывший СССР

Президент Узбекистана прилетел в Россию

Президент Узбекистана Мирзиеев прилетел в Россию на церемонию открытия игр

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прилетел в Россию на церемонию открытия Игр будущего. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

На открытие соревнований в Казани также прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.

Президент России Владимир Путин сообщил, что приедет в Казань, где проведет встречи с лидерами Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Поездку на Игры будущего также анонсировал лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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