Президент Узбекистана прилетел в Россию

Президент Узбекистана Мирзиеев прилетел в Россию на церемонию открытия игр

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прилетел в Россию на церемонию открытия Игр будущего. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

На открытие соревнований в Казани также прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.

Президент России Владимир Путин сообщил, что приедет в Казань, где проведет встречи с лидерами Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Поездку на Игры будущего также анонсировал лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.