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11:50, 21 февраля 2024Бывший СССР

Лукашенко прилетел в Россию

Президент Белоруссии Лукашенко прилетел в Казань

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Казань на открытие международных соревнований «Игры будущего». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

В столице Татарстана белорусского лидера встретил глава республики Рустам Минниханов. Кроме того, сообщается, что в аэропорту Казани для Лукашенко подготовили автомобиль марки Aurus с президентским штандартом.

21 февраля в России пройдет церемония открытия международного турнира «Игры будущего». Мероприятия, в том числе, посетят лидеры других стран. Президент России Владимир Путин заявлял, что планирует провести встречи с президентами Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон вылетел в Казань для участия в мероприятии. В поездке его будут сопровождать министры и другие официальные лица.

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      Александр Курбатов
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