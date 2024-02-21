Лукашенко прилетел в Россию

Президент Белоруссии Лукашенко прилетел в Казань

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Казань на открытие международных соревнований «Игры будущего». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

В столице Татарстана белорусского лидера встретил глава республики Рустам Минниханов. Кроме того, сообщается, что в аэропорту Казани для Лукашенко подготовили автомобиль марки Aurus с президентским штандартом.

21 февраля в России пройдет церемония открытия международного турнира «Игры будущего». Мероприятия, в том числе, посетят лидеры других стран. Президент России Владимир Путин заявлял, что планирует провести встречи с президентами Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон вылетел в Казань для участия в мероприятии. В поездке его будут сопровождать министры и другие официальные лица.