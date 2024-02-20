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19:45, 20 февраля 2024Бывший СССР

Путин рассказал о грядущих встречах с лидерами других стран

Владимир Путин проведет встречи с лидерами Казахстана, Узбекистана и Киргизии

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшие дни приедет в Казань, где проведет встречи с лидерами Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Его слова передает ТАСС.

«Я буквально завтра в Казани должен встретиться с некоторыми коллегами. (…) Это Кыргызстан, Узбекистан, будет там еще и президент Казахстана», — рассказал президент о грядущих встречах с зарубежными лидерами.

21 февраля в Казани начнется международный турнир «Игры будущего». В церемонии открытия соревнований также примут участие лидеры других стран. В том числе, о планах посетить мероприятие сообщал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, церемонию открытия соревнований посетит президент Киргизии Садыр Жапаров. В России он должен встретиться с президентом России и главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

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      Александр Курбатов
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