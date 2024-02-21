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20:18, 21 февраля 2024Спорт

Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав мира

Путин заявил, что Россия была и остается одной из ведущих спортивных держав мира

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин оценил роль страны в мировом спорте. Его слова приводит РИА Новости.

«Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», — заявил Путин.

В начале февраля министр спорта России Олег Матыцин заявил о росте авторитета страны на международной спортивной арене. «Мы доказали, что являемся самодостаточной страной», — заявил он.

В конце февраля — начале марта 2022 года многие международные спортивные организации отстранили российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. В некоторых видах атлеты из РФ выступают в нейтральном статусе.

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      Алексей Гусев
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