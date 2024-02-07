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17:54, 7 февраля 2024Спорт

Матыцин заявил о росте авторитета России в мировом спорте

Олег Матыцин заявил о росте авторитета России в мировом спорте
СюжетЧемпионат мира по волейболу
Олег Матыцин

Олег Матыцин. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Министр спорта Россси Олег Матыцин заявил о росте авторитета страны на международной спортивной арене. Его слов приводит «Спорт-Экспресс».

Функционер высказался на открытии Зимней спартакиады учащихся. «За прошедшие годы Россия укрепила свой авторитет на международной спортивной арене, мы доказали, что являемся самодостаточной страной. Россия провела крупные соревнования по зимним и летним видам спорта», — заявил Матыцин.

В конце февраля — начале марта 2022 года многие международные спортивные организации отстранили российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. В некоторых видах атлеты из РФ выступаю в нейтральном статусе.

Тогда же были приняты решения о лишении России права проводить крупные международные турниры. В частности, в стране не состоялись чемпионат мира по волейболу, молодежный и взрослый первенства планеты по хоккею и финал футбольной Лиги чемпионов.

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      Алексей Гусев
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