Путин передал устное послание для Мадуро

Лавров: Путин передал устный теплый привет и наилучшие пожелания Мадуро

Николас Мадуро и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин передал устное послание и наилучшие пожелания для президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Мадуро в Каракасе, сообщает РИА Новости.

«Президент Путин передает вам самый теплый привет и наилучшие пожелания», — сказал российский министр.

Он отметил, что отношения России и Венесуэлы развиваются в различных областях.

В свою очередь Мадуро выразил желание посетить Москву сразу после выборов президента России.

Лавров прибыл с официальным визитом в Венесуэлу 20 февраля. Латиноамериканское турне российского министра продолжится до 22 февраля.