Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:00, 21 февраля 2024Экономика

«Киви банк» закрыл все офисы после отзыва лицензии

«Интерфакс» сообщил о закрытии офисов «Киви банка» в Москве, Петербурге и Казани

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

После сообщения Центробанка России об отзыве лицензии на проведение банковских операций у «Киви банка» тот закрыл свои офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом со ссылкой на собственные данные пишет «Интерфакс».

В Telegram-канале группы Qiwi опубликовано сообщение от банка, в котором коллегам и партнерам предлагается подождать до момента, когда ситуация станет ясна, и будут понятны дальнейшие действия. Вместе с тем в финансовой организации подтвердили работу временной администрации, назначенной регулятором.

Также в сообщении указано, что бизнес группы компаний Qiwi, не связанный с деятельностью «Киви банка», работает в обычном режиме, на него отзыв лицензии не повлиял.

До этого РИА Новости со ссылкой на охранника помещения, где ранее располагался центральный офис банка, сообщило, что организация съехала, а с понедельника, 19 февраля, там работает другая компания. Новый адрес офиса собеседник агентства не назвал.

Причиной для отзыва лицензии в ЦБ назвали отсутствие реакции на сообщения о многочисленных нарушениях, которые были связаны с неисполнением требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В том числе речь шла о переводе средств в пользу криптообменников и поддержке нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.

Одновременно с отзывом лицензии прекратили работу Qiwi-кошельки и одна из главных в России система трансграничных переводов Contact. Представитель ЦБ подтвердил, что Contact больше не сможет продолжить работу, а также заметил, что на средства, заблокированные на Qiwi-кошельках, система страхования вкладов не распространяется.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России. Почему они испугались санкций США?

      В СПЧ попросили генпрокурора сообщить о судьбе вывезенной из Петербурга чеченки

      Столтенберг оправдал участие НАТО в украинском конфликте

      Архитектор в Петербурге побил ступеньки гирей и попал на видео

      В России попросили ускорить проверку блогера Хасбика на антисемитизм

      В самолете с россиянами на борту произошла утечка кислорода

      «Бавария» расстанется с главным тренером

      «Киви банк» закрыл все офисы после отзыва лицензии

      Стало известно о тайном романе Кологривого и Муцениеце

      В Белоруссии заявили о подготовке Западом «освободительной армии»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше