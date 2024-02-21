«Киви банк» закрыл все офисы после отзыва лицензии

«Интерфакс» сообщил о закрытии офисов «Киви банка» в Москве, Петербурге и Казани

После сообщения Центробанка России об отзыве лицензии на проведение банковских операций у «Киви банка» тот закрыл свои офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом со ссылкой на собственные данные пишет «Интерфакс».

В Telegram-канале группы Qiwi опубликовано сообщение от банка, в котором коллегам и партнерам предлагается подождать до момента, когда ситуация станет ясна, и будут понятны дальнейшие действия. Вместе с тем в финансовой организации подтвердили работу временной администрации, назначенной регулятором.

Также в сообщении указано, что бизнес группы компаний Qiwi, не связанный с деятельностью «Киви банка», работает в обычном режиме, на него отзыв лицензии не повлиял.

До этого РИА Новости со ссылкой на охранника помещения, где ранее располагался центральный офис банка, сообщило, что организация съехала, а с понедельника, 19 февраля, там работает другая компания. Новый адрес офиса собеседник агентства не назвал.

Причиной для отзыва лицензии в ЦБ назвали отсутствие реакции на сообщения о многочисленных нарушениях, которые были связаны с неисполнением требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В том числе речь шла о переводе средств в пользу криптообменников и поддержке нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.

Одновременно с отзывом лицензии прекратили работу Qiwi-кошельки и одна из главных в России система трансграничных переводов Contact. Представитель ЦБ подтвердил, что Contact больше не сможет продолжить работу, а также заметил, что на средства, заблокированные на Qiwi-кошельках, система страхования вкладов не распространяется.