Российский вратарь признан первой звездой матча НХЛ

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой матча НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в среду, 21 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шестеркин стал лучшим игроком матча «Рейнджерс» с «Даллас Старс», завершившегося победой нью-йоркцев со счетом 3:1. Российский голкипер отразил 41 из 42 бросков по воротам. Второй и третьей звездами встречи были признаны одноклубники Шестеркина — финский нападающий Каапо Какко и американский защитник Адам Фокс, забросившие по шайбе.

10 февраля Шестеркин побил американского нападающего «Чикаго Блэкхокс» Ника Фолиньо во время матча. Соперник пытался протолкнуть шайбу в ворота россиянина, за что получил от него два удара по голове. Дерущихся разняли судьи и другие хоккеисты.

28-летний Шестеркин выступает в НХЛ с 2020 года. Все сезоны он провел в составе «Рейнджерс».