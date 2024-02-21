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09:58, 21 февраля 2024Спорт

Российский вратарь признан первой звездой матча НХЛ

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой матча НХЛ

Фото: Brad Penner / USA TODAY Sports / Reuters

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в среду, 21 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шестеркин стал лучшим игроком матча «Рейнджерс» с «Даллас Старс», завершившегося победой нью-йоркцев со счетом 3:1. Российский голкипер отразил 41 из 42 бросков по воротам. Второй и третьей звездами встречи были признаны одноклубники Шестеркина — финский нападающий Каапо Какко и американский защитник Адам Фокс, забросившие по шайбе.

10 февраля Шестеркин побил американского нападающего «Чикаго Блэкхокс» Ника Фолиньо во время матча. Соперник пытался протолкнуть шайбу в ворота россиянина, за что получил от него два удара по голове. Дерущихся разняли судьи и другие хоккеисты.

28-летний Шестеркин выступает в НХЛ с 2020 года. Все сезоны он провел в составе «Рейнджерс».

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      Андрей Стрельцов
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