Российский вратарь «Зенита» рассказал о чувстве одиночества в команде

Российский вратарь «Зенита» Кержаков рассказал о чувстве одиночества в команде

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как чувствует себя в петербургской команде. Его слова приводит «Чемпионат».

«У меня вообще ощущение, что сейчас я здесь — волк-одиночка. Совсем юные парни друг с другом, иностранцы — со своими, средний возраст — тоже отдельно», — заявил Кержаков.

Российский голкипер также вспомнил, что перед одним из матчей «Зенита» на стадионе выступал рэпер Macan. «Спрашиваю у Андрея Мостового: "Кто это?" Он отвечает: "Хватит прикалываться". А я ведь серьезно», — рассказал вратарь.

37-летний Кержаков в нынешнем сезоне провел 13 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его контракт с «Зенитом» истекает в июне этого года, а стоимость футболиста оценивается в 500 тысяч евро.