Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:52, 21 февраля 2024Мир

США предупредили союзников о российском ядерном оружии в космосе

Bloomberg: США сообщили союзникам, что РФ может вывести в космос ядерное оружие

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Соединенные Штаты сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие уже в 2024 году. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«США сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки уже в этом году», — утверждают журналисты.

Ранее в февраля ABC News со ссылкой на источники сообщал, что американские разведданные свидетельствуют о якобы имеющемся у России желании разместить ядерное оружие в космосе. Речь идет о возможном применении оружия против спутников.

В свою очередь, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что у России нет планов размещать ядерное оружие в космосе. С аналогичным заявлением выступил и президент России Владимир Путин. Он сообщил, что Москва всегда была против таких действий.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Польские фермеры призвали Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем»

      Госдеп прокомментировал атаки Украины по территории России

      США предупредили союзников о российском ядерном оружии в космосе

      Опубликовано видео с российским флагом в Крынках

      Такер Карлсон озвучил запрошенную экс-премьером Британии сумму за интервью

      В России рассказали о поставках пшеницы в Африку

      Госдеп отверг участие военных США в атаке на Ил-76

      Бритни Спирс попыталась избавиться от одежды во время танца

      Зеленский примет участие во встрече лидеров G7

      Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с ПСВ в первом матче 1/8 финала ЛЧ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше