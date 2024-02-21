США предупредили союзников о российском ядерном оружии в космосе

Bloomberg: США сообщили союзникам, что РФ может вывести в космос ядерное оружие

Соединенные Штаты сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие уже в 2024 году. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«США сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки уже в этом году», — утверждают журналисты.

Ранее в февраля ABC News со ссылкой на источники сообщал, что американские разведданные свидетельствуют о якобы имеющемся у России желании разместить ядерное оружие в космосе. Речь идет о возможном применении оружия против спутников.

В свою очередь, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что у России нет планов размещать ядерное оружие в космосе. С аналогичным заявлением выступил и президент России Владимир Путин. Он сообщил, что Москва всегда была против таких действий.